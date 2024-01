Die A8 zwischen Pforzheim und Karlsbad musste am späten Dienstagabend in beide Richtungen gesperrt werden. Grund war ein brennender Lkw. Zwei Personen kamen ins Krankenhaus.

Ein Gefahrgut-Lkw hat am späten Dienstag auf der A8 bei Remchingen in Flammen aufgegangen. Mehrere Feuerwehren rückten teils mit Spezialfahrzeugen an, um das Fahrzeug zu löschen. Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht, wie eine Polizeisprecherin am Mittwoch sagte.

Zwei Personen kommen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser

Die Autobahn wurde zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West in beide Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr Pforzheim bestätigte auf ihrer Facebook-Präsenz, dass es sich um einen brennenden Gefahrgut-Lkw handelte.

Der Brand war vermutlich durch einen technischen Defekt verursacht worden. Die Zugmaschine brannte komplett aus. Das Feuer griff anschließend auch noch auf den vorderen Bereich des Aufliegers über. Die zwei Insassen des Lasters kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser.

Die A8 war in Richtung Stuttgart knapp vier Stunden lang gesperrt, in Fahrtrichtung Karlsruhe für rund zwei Stunden. Details zum Gefahrgut hat die Polizei nicht genannt. Die Meldung über die Sperrung ging gegen 22.30 Uhr ein.

Die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe wurde gegen 23.45 wieder freigegeben. Zu diesem Zeitpunkt war die Strecke Richtung Pforzheim/Stuttgart weiterhin gesperrt.

Eine Spur auf der A8 Richtung Stuttgart ist am Mittwochmorgen noch gesperrt

Auch am Mittwochmorgen kam es in Richtung Stuttgart noch zu Behinderungen, so die Polizei. Aufgrund von Reinigungsarbeiten war eine Spur weiterhin gesperrt, der Verkehr floss zweispurig an der Unfallstelle vorbei.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 135.000 Euro geschätzt.