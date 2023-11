Am Wochenende geht es los

Pforzheimer Fasnetskarussell dreht sich wieder

Am Wochenende geht bei der Karneval-Gesellschaft Hochburg (KGHO) und ihren Besuchern das Stimmungsbarometer steil in die Höhe. Die Narren läuten in Pforzheim mit dem Ordensball und der Maskentaufe der Rassler die fünfte Jahreszeit ein.