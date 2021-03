Drei Fahrer verletzen sich leicht bei Unfall in Pforzheim

Am Montag wurden drei Personen bei einem Unfall in der Anshelmstraße leicht verletzt. Bei dem Unfall wurden vier Fahrzeuge beschädigt.

Vier Fahrzeuge in Unfall verwickelt

Bei einem Unfall am Montagnachmittag in der Anshelmstraße wurden drei Personen leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 42.000 Euro.

Der 33-jährige Fahrer eines Transporters kam gegen 16.50 Uhr aus Richtung Erbprinzenstraße und wollte auf den linken Fahrstreifen der Anshelmstraße einfahren. Währenddessen hielten im Bereich der Bahnunterführung eine 77 Jahre alte Opel-Fahrerin sowie hinter ihr ein BMW-Fahrer verkehrsbedingt.

Beim Einfahren des Transporters kollidierte dieser mit einem 43-jährigen VW-Fahrer, der den linken Fahrstreifen auf der Anshelmstraße befuhr. In der Folge geriet der VW ins Schleudern und stieß gegen den haltenden Opel der 77-Jährigen. Der Wagen wurde daraufhin zwischen dem VW sowie der Unterführungsmauer eingeklemmt.

Hoher Sachschaden an vier Fahrzeugen

Die beiden Insassen des VW, der 43-Jährige Fahrer sowie seine 45-Jährige Mitfahrerin, wurden leicht verletzt. Der Sachschaden an diesem Fahrzeug wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Fahrerin des Opel kam nach derzeitigem Stand mit einem Schock davon. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Der Schaden am Transporter wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Insassen wurden nicht verletzt. Aufgrund umherfliegender Fahrzeugteile entstand am BMW ebenfalls Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.