Wir arbeiten daran, dass das Bürgergeld weiterhin wie geplant zum 1. Januar starten kann. Alles andere führt auch in den Jobcentern zu mehr statt weniger Bürokratie und würde dazu führen, dass notwendige Angebote wie der Soziale Arbeitsmarkt auslaufen. Ein Start zum 1. Januar ist machbar und es wäre auch ein ganz wichtiges Zeichen an alle Menschen, die Grundsicherung beziehen und eine Arbeit suchen. Und auch für die Beschäftigten in den Jobcentern brauchen wir jetzt schnell Klarheit. Beim Bürgergeld geht es um die größte sozialpolitische Reform der letzten 20 Jahre – dafür lohnt jede Mühe.“

Die Fragen stellte Martin Ferber