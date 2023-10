Eisenbahnfreunde bereiten Bücherflohmarkt in Pforzheim vor

Im historischen Bahnhof im Pforzheimer Stadtteil Dillweißenstein beginnt an diesem Samstag, 4. November, wieder der größte Büchermarkt der Region Nordschwarzwald. Der Erlös aus dem dreitägigen Verkauf wird in vollem Umfang dem Erhalt und dem Ausbau des denkmalgeschützten Gebäudes zugutekommen. Wir haben die wichtigsten Fakten zusammengetragen.

Ja, wobei in diesem Jahr sogar dafür gesorgt ist, dass die Sortierung noch differenzierter erfolgt. Romane beispielsweise sind aufgeteilt in historische Romane und Klassiker, die Ratgeber sind nach Themenbereichen von Ernährung und Finanzen bis zur Erziehung geordnet. Und bei den Taschenbüchern haben die Eisenbahnfreunde versucht, möglichst breitflächig nach Krimis, Science-Fiction und weiteren Genres zu sortieren. Insgesamt wird es über 50 Kategorien geben.

Der Bücherflohmarkt öffnet am Samstag, 4. November, um 13 Uhr. An diesem Tag läuft der Verkauf bis 19 Uhr. Am Sonntag können Lesefreunde zwischen 10 und 17 Uhr stöbern, am Montag zwischen 16 und 20 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist kein Verkauf möglich. „Das ist marktrechtlich so geregelt“, sagt Richter. Sollte es an den Veranstaltungstagen kräftig regnen, dann dürfen die Leute aber trotzdem schon früher ins Gebäude, um nicht nass zu werden. „Eine Stunde vorher zu kommen, macht aber trotzdem keinen Sinn“, sagt Richter.