Er chauffierte Paris Hilton: Promi-Fahrer Daniel Aust aus Birkenfeld

Von Harry Rubner

Unter der Woche arbeitet Aust ganz solide als selbständiger Handwerker und betreibt einen Hausmeisterservice in der Region Pforzheim. Doch spätestens am Freitag ab 12 Uhr steht der Rasenmäher beim 43-Jährigen dann still. „Wer hart arbeitet, der darf auch feiern“, bekennt sich der unternehmungslustige Single zu seinen Trips in die Metropolen wie München, Mallorca oder Dubai. Der im Leipziger Stadtteil Connewitz aufgewachsene Unternehmer folgt dann den Einladungen von prominenten Freunden und Bekannten zu ihnen nach Hause oder steht bei Konzerten, Award-Verleihungen oder Event-Partys auf der Gästeliste.