Müller Fleisch in Birkenfeld: Unternehmensgründer Horst Müller gestorben

Müller Fleisch in Birkenfeld trauert um Unternehmensgründer Horst Müller. Er starb am Freitag nach kurzer Krankheit, hieß es in einer Mitteilung.

Der Unternehmensgründer von Müller Fleisch in Birkenfeld, Horst Müller, ist tot. Er sei nach kurzer Krankheit am Freitag im Alter von 84 Jahren gestorben, teilte das Unternehmen am Abend mit.

Müller hatte sich 1959 mit einem eigenen Fleischhandelsunternehmen selbstständig gemacht. Zehn Jahre später gründete er der Pressemitteilung zufolge schließlich das erste private Versandschlachtunternehmen in Baden-Württemberg, die Firma Müller Fleisch in Birkenfeld bei Pforzheim.

Seitdem hat sich die Müller Gruppe an vier Standorten zum größten privaten, familiengeführten Unternehmen der Fleischwirtschaft in Süddeutschland entwickelt. Neben dem Stammsitz in Birkenfeld verfügt das Unternehmen über weitere Standorte in Ulm, Bayreuth und Ingolstadt. Die Unternehmensgruppe zählt eigenen Angaben zufolge zu den fünf führenden Unternehmen der Rind- und Schweinefleischbranche.