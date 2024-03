Unbekannte brechen in Gaststätte in Birkenfeld ein

Unbekannte sind in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Birkenfeld eingebrochen. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und beschädigten das Inventar.

Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 21 Uhr und 8.30 Uhr, gewaltsam in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Birkenfeld eingebrochen.

Nach Angaben der Polizei drangen die Täter über die Rückseite der Gaststätte ein. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und beschädigten dortiges Inventar.

Die Höhe des Diebesguts ist unbekannt. Der Sachschaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 70 82) 7 91 20 zu melden.