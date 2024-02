Unbekannter nimmt drei Gaststätten in Pforzheim ins Visier

Ein unbekannter Einbrecher ist in eine Gaststätte in Pforzheim eingedrungen. Kurz zuvor wurden weitere Einbruchsversuche verzeichnet.

Drei Gaststätten sind am frühen Mittwochmorgen in Pforzheim zum Ziel eines unbekannten Einbrechers geworden.

Nach Angaben der Polizei verschaffte sich der Täter gegen 4.45 Uhr über eine Türe gewaltsam Zugang in eine in der Güterstraße befindlichen Gaststätte. Dort machte er sich an Spielautomaten sowie an der Kasse zu schaffen und entwendete Bargeld. Die genaue Schadenshöhe ist unbekannt.

Bereits vor der Tat fanden versuchte Einbrüche statt

Nicht allzu lange vor dem Einbruch in der Güterstraße hatte möglicherweise derselbe Täter versucht, im Zeitraum zwischen 3 und 3.30 Uhr, in eine andere Gaststätte in der Lammstraße einzudringen. Dies scheiterte jedoch.

Ebenfalls scheiterte der Unbekannte gegen 4 Uhr mit einem Einbruchsversuch in eine weitere, in der Baumstraße befindliche Gaststätte.

Polizei sucht Zeugen

Der Einbrecher, der in der Güterstraße zuschlug, wird folgendermaßen beschrieben: Er sei etwa 1,80 Meter groß und trug einen schwarzen Anorak sowie eine Jogginghose mit Streifen an der Seite. Er trug weiterhin eine Sporttasche mit sich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 32 11 zu melden.