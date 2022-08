Vorläufig festgenommen: 21-Jähriger bricht mutmaßlich in Einfamilienhaus in Engelsbrand ein

Ein 21-jähriger mutmaßlicher Einbrecher ist am Freitagabend in Engelsbrand festgenommen worden. Die Polizei machte den Mann kurz nach dem Einbruch im Besitz des Diebesguts mit Einbruchswerkzeug ausfindig.

Ein 21-Jähriger ist am Freitagabend wegen Einbruchs vorläufig festgenommen worden. Der junge Mann brach mutmaßlich in ein Einfamilienhaus in Engelsbrand im Enzkreis ein und entwendete Gegenstände im Gesamtwert von etwa 15.000 Euro, wie die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und das Polizeipräsidium Pforzheim in einer gemeinsamen Pressemeldung mitteilten.

Vermutlich gelangte der 21-Jährige in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr über ein geöffnetes Fenster im ersten Obergeschoss ins Innere des am Ortsrand von Engelsbrand gelegenen Hauses. Dort nahm er mehrere elektronische Geräte, Uhren, Schmuck und Bargeld an sich und flüchtete.

Kurze Zeit trafen Polizeibeamte den tatverdächtigen Mann innerorts im Bereich einer Bushaltestelle an. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte ein Großteil des Diebesguts aufgefunden werden. Weiterhin hatte er Einbruchswerkzeug und eine geringe Menge Betäubungsmittel bei sich. Die Beamten nahmen den Verdächtigen daraufhin fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in Pforzheim wurde der Tatverdächtige am Samstagmittag dem Haftrichter vorgeführt, welcher einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen und Hintergründen dauern an.