Corona in der JVA Heimsheim: „Das Gefahrenpotenzial ist natürlich enorm“

Seit dieser Woche wird im Land auch offiziell in den Justizvollzugsanstalten (JVA) geimpft. In Heimsheim müssen sich die Häftlinge noch gedulden.

In Krankenhäusern, bei der Feuerwehr, in Kitas: In vielen öffentlichen Einrichtungen ist das Personal bereits geimpft. Nun sind auch die Justizvollzugsanstalten im Land an der Reihe.

Am Dienstagmorgen ging es in der JVA Heimsheim los – allerdings nur für das Personal und nicht für die 500 Insassen.

Dabei ist die Corona-Gefahr in den beengten Verhältnissen groß, wie Direktor Frank Jansen im Interview schildert.