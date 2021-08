Hochwertiges Pedelec in Neuenbürg gestohlen

Ein Pedelec wurde am Montagvormittag aus der Garage gestohlen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Ein hochwertiges Pedelec wurde am Montagvormittag aus der Garage eines Anwesens im Bereich Arnbacher Weg/Albert-Schweitzer-Straße in Neuenbürg gestohlen. Bis lang noch unbekannt sei, ob es ein oder mehrere Täter waren, so das Polizeipräsidium Pforzheim.

Vermutlich wurden die Reparaturarbeiten zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr an einem Garagentor des Anwesens genutzt um Zugang in die Garage zu erhalten. Hieraus entwendeten sie das Damenpedelec der Marke Specialized, Farbe blau, im Wert von 4.000 Euro.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt hierzu das Polizeirevier Neuenbürg unter (0 70 82) 7 91 20 entgegen.