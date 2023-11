Mann stirbt nach Unfall mit fünf Schwerverletzten bei Illingen

Nach dem schweren Unfall am Sonntag auf der B35 bei Illingen ist einer der Verletzten gestorben. Insgesamt wurden fünf Menschen schwer verletzt, darunter ein Säugling.

Der bei einem Unfall auf der B35 bei Illingen am Sonntag verwundete, 80 Jahre alte Mann ist am Montag an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Er saß laut einer aktuellen Mitteilung der Polizei als Beifahrer in dem Pkw, der gegen 15 Uhr auf die Gegenfahrspur geriet und mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß.

Neben dem 80-Jährigen wurde auch der 43 Jahre alte Fahrer des Pkw schwer verletzt. Beide wurden in dem Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Rettungshubschrauber fliegt Baby nach Unfall auf B35 bei Illingen ins Krankenhaus

In dem anderen Auto saßen der 35-jährige Fahrer, eine 28 Jahre alte Frau und ein neun Monate altes Baby, die ebenfalls schwer verletzt wurden. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, das Baby mit einem Rettungshubschrauber.

Die B35 war wegen des Unfalls bis kurz nach 18 Uhr gesperrt. Warum der 43 Jahre alte Fahrer des Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet, ist bisher nicht klar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.