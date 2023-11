Auf der B35 bei Illingen sind am Sonntagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt.

Am Sonntagnachmittag sind auf der B35 am Illinger Eck in Illingen zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt, wie ein Sprecher der Polizei Pforzheim sagte.

Die Straße ist derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt, die Unfallaufnahme läuft noch.

Unfall auf B35 bei Illingen: Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 16.38 Uhr]