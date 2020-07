In Birkenfeld wird ein Jäger vermisst

In Birkenfeld im Enzkreis wird der 50-jährige Simon Paulus vermisst. Bisherigen Feststellungen des Kriminalkommissariats Pforzheim zufolge ist der Vermisste Mitglied in einem Schützenverein sowie Jäger. Von seinen Schusswaffen fehlt aber jede Spur.

In Birkenfeld im Enzkreis wird der 50-jährige Simon Paulus vermisst. Bisherigen Feststellungen des Kriminalkommissariats Pforzheim zufolge ist der Vermisste Mitglied in einem Schützenverein sowie Jäger und daher im Besitz legaler Schusswaffen, die in der Wohnung nicht mehr aufzufinden sind.

Streit mit unbekannter Person

Anwohner, die ihn seit Mittwoch nicht mehr gesehen hatten, wollen an jenem Abend einen Streit mit noch unbekannten Personen mitbekommen haben. Ob dieser Umstand mit dem Verschwinden von Simon Paulus im Zusammenhang stehen könnte, ist derzeit noch offen. Die Ermittlungsbehörden schließen nicht aus, dass der 50-Jährige Opfer einer Straftat geworden ist und arbeiten intensiv an der Aufklärung.

Vermisster hat kräftige Statur

Von dem Vermissten liegt folgende Beschreibung vor: Altersentsprechendes Aussehen, kräftige Statur, kurze, dunkle Haare, über die Bekleidung ist nichts bekannt

Hinweise an Kriminaldauerdienst

Wer Simon Paulus seit Mittwochabend gesehen hat, Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann oder sonst sachdienliche Angaben zu seinem Verschwinden machen kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 zu melden.