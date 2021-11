Janette Fuchs will Bürgermeisterin von Eisingen werden

Janette Fuchs aus Neulingen-Bauschlott kandidiert in Eisingen um das Bürgermeisteramt. Sie will unter anderem Bildung und Betreuung voranbringen.

Die Neulingerin Janette Fuchs will in Eisingen Bürgermeisterin werden. In einer Pressemitteilung gab die amtierende Todtmooser Bürgermeisterin ihre Kandidatur bekannt. Fuchs tritt als parteilose Kandidatin an.

Sie habe in den vergangenen Jahren in Todtmoss viel bewirken und erfolgreich umsetzen können. Nach wie vor sei sie fest mit ihrer Heimat im Enzkreis verwurzelt, lässt die Verwaltungsfachfrau wissen.

„In Eisingen möchte ich viel bewegen und die dort anstehenden Herausforderungen vom Klimaschutz, der Wirtschaftsförderung, über die Digitalisierung, das Betreuungs- und Bildungsangebot, der Wohnraumschaffung bis hin zur bürgerorientierten Verwaltung und Politik angehen“, so Fuchs weiter. In der Gemeinde Todtmoss im Südschwarzwald ist Fuchs seit 2014 Bürgermeisterin.

Zwei weitere Kandidaten treten an

Der amtierende Eisinger Rathauschef Thomas Karst (parteilos) hatte im April erklärt, nach einer Amtsperiode nicht erneut kandidieren zu wollen.

Als erster potenzieller Nachfolger warf Sascha-Felipe Hottinger seinen Hut in den Ring. Er ist derzeit Gemeinderat von Königsbach-Stein. Dort gehört der 36-Jährige der CDU-Fraktion an, als Bürgermeisterkandidat will er parteiungebunden antreten, wie er gegenüber der Redaktion erklärt hatte.

Dritter Bewerber ist Jens Balzer (parteilos), der in Eisingen aufgewachsen ist.