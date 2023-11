Fahrscheinkontrolle im Zug

Aggressiver Fahrgast verletzt drei Bahn-Mitarbeiter in Kämpfelbach

Ein Mann soll in einem Zug kontrolliert werden. Er wird aggressiv und stößt am Bahnhaltepunkt in Ersingen einen Kontrolleur aus dem Zug. Zwei weitere eilen hinzu. Insgesamt werden drei Personen verletzt.