Anhänger mit Heu brennt in Wohngebiet in Ersingen

Wegen eines brennenden Heuanhängers ist die Lange Straße am Samstagnachmittag in beide Richtungen gesperrt worden. Die Ladung verteilte sich über viele Meter.

Ein Anhänger mit Heu ist am Samstagnachmittag in der Langen Straße in Ersingen in Brand geraten.

Der acht Meter lange und drei Meter hohe Hänger verlor auf einer Strecke von rund 150 Meter einen Teil seiner brennenden Ladung.

60 Feuerwehrleute bekämpfen den Brand

Wie die Polizei mitteilte, wurde der Brand gegen 15.20 Uhr gemeldet. 60 Feuerwehrleute mit sieben Fahrzeugen waren bei der Brandbekämpfung im Einsatz.

Für die Löscharbeiten, die sich über mehrere Stunden hinzogen, musste die Lange Straße komplett gesperrt werden. Der Anhänger wurde abgeschleppt.

Laut der Polizei könnte der Brand durch Gärprozesse ausgelöst worden sein. Hinweise auf Brandstiftung gebe es derzeit nicht.

Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro

Verletzt wurde nach Informationen der Polizei niemand, der Sachschaden beträgt rund 20.000 Euro. Auch Autos, die in unmittelbarer Nähe zum brennenden Anhänger am Straßenrand standen, wurden laut Polizei durch die Hitzeentwicklung beschädigt. Um 22 Uhr war der Einsatz abgeschlossen.