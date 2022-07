Wer wird neuer Bürgermeister von Kämpfelbach? Amtsinhaber Udo Kleiner tritt nicht mehr an. Alle Ergebnisse live direkt nach Auszählung hier - für Ihren Ortsteil.

Wer macht das Rennen bei der Bürgermeisterwahl in Kämpfelbach? 5.106 Kämpfelbacherinnen und Kämpfelbacher sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Der bisherige Amtsinhaber, Udo Kleiner (Freie Wähler), tritt nach 16 Jahren nicht mehr an.

Im ersten Wahlgang an diesem Sonntag muss einer der vier Kandidaten mehr als 50 Prozent der abgegeben Stimmen erreichen, um gewählt zu werden. Gelingt dies nicht, gibt es eine Neuwahl, bei der auch neue Kandidaten antreten können. Dann reicht eine einfache Mehrheit aus.

Informationen zur Wahl und Reaktionen auf das Ergebnis finden Sie auch in einem Liveticker der BNN und auf den Facebook- und Instagram-Kanälen.

Diese Kandidaten treten bei der Bürgermeisterwahl in Kämpfelbach an

Zur Wahl stellen sich drei Männer und eine Frau. Es treten an:

Thomas Maag

Gabriele Franziska Schüttler

Alexander Giek

Lothar Lipsky

Bürgermeister-Wahl in Kämpfelbach: Ergebnisse im Live-Überblick

Wer liegt aktuell vorne? Hier können Sie die Zwischenstände live mitverfolgen:

Bürgermeister-Wahl in Kämpfelbach: Erg ebnisse in Bilfingen und Ersingen

Wie hat mein Ortsteil gewählt? Sehen Sie hier die Live-Ergebnisse für Durmersheim und Würmersheim: