Kämpfelbach feiert Geburtstag und plant große Festmeile

Die Gemeinde Kämpfelbach wird in diesem Jahr 50 Jahre alt. Die Vorbereitungen für die Jubiläumsfeierlichkeiten laufen auf Hochtouren. Was ist geplant?

Schaut man sich den Kämpfelbacher Veranstaltungskalender für 2024 an, dann kommt man aus dem Staunen gar nicht mehr heraus: Sehr viele Termine sind zum 50. Geburtstag der Gemeinde geplant, darunter ein Rockkonzert, ein Musical, eine Waldwoche, eine Festmeile und die Eröffnung eines neuen Wanderwegs.

Ehren- und Hauptamtliche, Vereine, Organisationen, Kirchen und Gemeindeverwaltung arbeiten Hand in Hand, um das Jubiläumsjahr unvergesslich werden zu lassen. „Wir haben uns viele Gedanken gemacht“, sagt Larissa Leonhard, die im Rathaus federführend für die Organisation und Koordination der Aktivitäten zuständig ist.

Sie berichtet von einer großen Mitwirkungsbereitschaft, von tollen Ideen und dem Willen, gemeinsam etwas zum Wohl der Allgemeinheit zu bewegen. Ein buntes Programm soll es sein, das für alle Altersklassen und Interessen etwas Passendes bereithält, das sich an die Einwohner von Kämpfelbach richtet, aber auch Gäste von außerhalb herzlich willkommen heißt.

Festmeile in Kämpfelbach

Für den 13. und 14. Juli ist eine große Festmeile geplant, auf der sich Vereine, Kindergärten, Kirchen und andere Organisationen präsentieren. Mehr als 40 Teilnehmer haben bereits fest zugesagt. „Die Resonanz war sehr positiv“, erzählt Mathias Frei, der zusammen mit Corina Kunzmann und Regina Fuchs das ehrenamtliche Organisationsteam bildet, das durch die Rathaus-Mitarbeiterinnen Kerstin Studer und Larissa Leonhard komplettiert wird.

Derzeit stecken die Ehren- und Hauptamtlichen mitten in den Planungen für die zweitägige Großveranstaltung, die sich auf dem Radweg zwischen den Ortsteilen vom Civitella-Platz bis zum Bolzplatz erstrecken soll. Dabei kann sich jeder Verein so einbringen, wie er will: mit einem Stand, mit einem Auftritt auf der Bühne oder mit beidem.

Auf der Festmeile unterstützen sich die Vereine gegenseitig, einige sogar mit gemeinsamen Ständen. Neben einer abwechslungsreichen Bewirtung soll es unter anderem Ponyreiten, eine Spielstraße, eine Hüpfburg, ein Karussell, Personentauchen, Tischtennis, ein Schachspiel mit großen Figuren und ein Rollatoren-Rennen geben.

Auf der Bühne dürfen sich die Gäste auf musikalische und gesangliche Auftritte, auf Gardetanz, turnerische Einlagen, einen Trachtenverein und Livemusik von Bands aus der Region freuen. „Dass wir feiern können, dafür sind wir Kämpfelbacher bekannt“, sagt Regina Fuchs und meint damit auch die jahrzehntelange Erfahrung, die man mit dem Organisieren derartiger Großveranstaltungen hat.

Es werden überwachte Fahrradabstellplätze eingerichtet

Dass man auch bei der Festmeile nichts dem Zufall überlässt, zeigt etwa der Umstand, dass mit dem Umwelt- und Verkehrsamt bereits alles Wichtige abgeklärt ist. Auch ein Sicherheitskonzept ist schon erstellt und die Badische Allgemeine Versicherung (BGV) ins Boot geholt: Sie wird zwei überwachte Fahrradabstellplätze betreiben, einen an jedem Ende des Festgeländes.

Die Abstellplätze sollen dafür sorgen, dass die Besucher ihre Räder nicht die ganze Zeit schieben müssen. „Das Fest wird gut“, sagt Frei: „Da gibt es keine Diskussion.“ Viel Zeit, Mühe und Arbeit investieren Ehren- und Hauptamtliche auch in die anderen Veranstaltungen, die im Jubiläumsjahr über die Bühne gehen sollen.

Es sind so viele, dass es kaum möglich ist, alle aufzuzählen. Mitte April bringen Jugendliche und Erwachsene der katholischen jungen Gemeinde (KJG) ein selbstverfasstes Theaterstück zur Aufführung, Ende April soll es eine Waldwoche geben, inklusive einer Hubertusmesse, die die Jäger ausrichten.

Mitte Juni veranstalten der Bauernhof Heckmann und die Biowärme-Genossenschaft gemeinsam ein großes Hoffest, zum Herbstanfang soll ein neuer Jubiläumswanderweg eröffnet werden. Für den guten Zweck stellt die Interessengemeinschaft der Motorradfahrer Mitte Oktober ein großes Musikfestival mit Bands aus der Gemeinde auf die Beine.

Partnerschaft mit Civitella wird mit einer Ausstellung gefeiert

Eine große Rolle spielt im Jubiläumsjahr auch die italienische Partnergemeinde Civitella. Um die Beziehungen zu pflegen, existiert in Kämpfelbach ein ehrenamtlicher Freundeskreis, der zusammen mit dem Verein für Heimatpflege und Kultur am 9. März eine Ausstellung des Künstlers Luigi Toscano zeigt.

Toscano ist Fotograf und hat im vergangenen Sommer die Überlebenden des Massakers porträtiert, das deutsche Truppen vor 80 Jahren zum Ende des Zweiten Weltkriegs in Civitella verübt hatten. Bei der Veranstaltung liest die Autorin Christiane Kohl aus ihrem Buch über den Krieg in der Toskana.

Ende Juni nimmt eine Delegation aus Kämpfelbach am Gedenktag in Civitella teil. Den Organisatoren des Jubiläumsjahrs ist es wichtig, dass bei allem Spiel und Spaß auch dieser Aspekt der Geschichte nicht ausgeklammert wird. 2025 soll eine Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Gemeinde Kämpfelbach erscheinen, die dann auch einen Rückblick auf die Aktivitäten im Jubiläumsjahr enthält.