Die sechsfache Trial-Weltmeisterin Nina Reichenbach wird in der kommenden Saison für den RSV „Schwalbe“ Ellmendingen starten.

Während ein Verantwortlicher des RSV den Transfer bereits in der vergangenen Woche einräumte, hat die 24-jährige Ötisheimerin den Wechsel nun ebenfalls bestätigt. „Für mich ist es wichtig, in der Region zu bleiben. Ich bin hier verankert“, sagt Reichenbach. Zudem sei Ellmendingen in der Radsportwelt ein bekannter Name und verfüge über gute Strukturen.

Zuletzt startete Nina Reichenbach für den RSC Bretten

Bei den „Schwalben“ ist die Freude über den Wechsel groß. „Wir sind sehr stolz, dass Nina Reichenbach für uns fährt“, sagt Karl-Heinz Kaiser, Ehrenvorsitzender beim RSV.

Der Verein habe schon lange die sportliche Entwicklung von Reichenbach verfolgt und seit längerem Gespräche mit ihr geführt. Kaiser hofft, dass die 24-Jährige ihren sportlichen Höhenflug in Ellmendingen fortsetzen kann.

Zuletzt ging Reichenbach für den RSC Bretten an den Start. Zwar hätten die Verantwortlichen in Bretten versucht, sie vom Verbleib zu überzeugen, doch letztlich haben die besseren Förderstrukturen im Enzkreis den Ausschlag für den Sprung nach Ellmendingen gegeben.

Im Landkreis Karlsruhe erhalten nur Vereine, aber keine Sportler oder Sportlerinnen Fördermittel. Im Enzkreis hingegen werden einzelne Athleten finanziell unterstützt.

In diesem Jahr feierte Reichenbach im schottischen Glasgow ihren sechsten Weltmeistertitel. In Schatthausen triumphierte sie zum achten Mal bei deutschen Meisterschaften.