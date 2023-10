Körperbeherrschung, Balancegefühl und Konzentration sind Eigenschaften, die Nina Reichenbach seit Jahren wie keine andere beherrscht. Im August feierte Nina Reichenbach aus Ötisheim ihren sechsten Weltmeistertitel im Fahrrad-Trial in Glasgow.

Keine hat es über die Jahre geschafft, den Sport so sehr zu perfektionieren wie die 24-Jährige. In ihrem Sport geht die Athletin des RSC Bretten auf einen Parcours mit unterschiedlichen Hindernissen. Berührt etwas anderes als das Rad den Boden, werden Punkte abgezogen.

Warum die vergangene WM für sie nicht einfach war, welche Entwicklung die Fördergelder in ihrem Sport genommen haben und ihre Sichtweise, wieso Trial weiterhin nicht olympisch ist, verrät sie im Interview.

Was hat der Titel in Glasgow für Sie bedeutet?

Nein, es ist nicht selbstverständlich. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Wettkämpfe, in denen ich ganz klar favorisiert war. In Vera Baron und Alba Riere gibt es mittlerweile zwei starke Spanierinnen. Letztlich hängt der Erfolg von vielen Faktoren ab und ist nicht selbstverständlich.

Nina Reichenbach

Oftmals haben die Trial-Weltmeisterschaften alleine oder mit den BMX-Wettbewerben und Mountainbike-Eliminator stattgefunden. In Glasgow war direkt am Flughafen bemerkbar, dass es sich um eine große Weltmeisterschaft handelt. Auch in der Stadt war an jeder Ecke etwas von der WM zu sehen und spüren. Bei unseren Wettkämpfen waren aber nicht mehr Zuschauer als sonst. Dennoch konnten die Sportarten gegenseitig voneinander profitieren. Im Allgemeinen hat man von der Organisation her gemerkt, dass ein riesiges Team dahintersteht.