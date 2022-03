Eigentlich wären sie erst in Hannover aus dem Zug gestiegen – doch dann mussten die Kelterner Basketballerinnen unverrichteter Dinge umdrehen. Am Sonntag kommt nun der Bundesliga-Spitzenreiter nach Keltern.

Er war alles andere als optimal für die Rutronik Stars Keltern, dieser Mittwoch. Die Bundesliga-Basketballerinnen hatten sich am frühen Morgen auf den Weg nach Hannover gemacht. Am Abend hätte dort das Nachholspiel gegen die TK Hannover Luchse stattfinden sollen.

Sie waren längst auf der Strecke, da erreichte sie die Nachricht: Erneut gab es einen positiven Corona-Befund in den Reihen der Gastgeberinnen, erneut würde das Spiel ausfallen.

„In Frankfurt sind wir dann raus aus dem Zug und wieder zurückgefahren“, sagt Christian Hergenröther, Cheftrainer der Kelterner Basketballerinnen am Donnerstag. Sonderlich viel Spielraum, solche Spiele nachzuholen, bleibt nicht. Bereits am Wochenende des 19. und 20. März steht das Top4-Pokalfinalturnier an, normalerweise ist die Hauptrunde zu diesem Zeitpunkt beendet, es folgen die Play-offs.

„Für mich ist es sehr unverständlich, das dann nach dem Top4 noch auszuspielen, wenn man auch eine Quotientenregelung anwenden könnte“, gibt er zu. „Aber das ist letztlich eine Funktionärsentscheidung und nicht eine der Trainer.“

Am Sonntag erwarten die Rutronik Stars Keltern das Top-Team der Liga

Statt die Hauptrundenpartie zu spielen, ging es für die Sterne also am Mittwoch direkt wieder in Richtung Heimat zurück. Gleich nach der Rückkehr zu trainieren, das hätte aus Hergenröthers Perspektive nicht allzu viel Sinn ergeben. „Stattdessen haben wir dann gesagt, wir machen den Mittwoch frei und gehen dafür am Donnerstag in die Halle“, erklärt er.

Denn die nächste Partie steht schon wieder direkt vor der Tür: Am Sonntag (16 Uhr) gastiert das Top-Team der Liga, die Rheinland Lions, in der Dietlinger Speiterlinghalle. „Das ist ein Team, das sehr gut besetzt ist und viele europäische Top-Spielerinnen in seinen Reihen hat“, sagt Hergenröther.

Es wird sicher ein schwieriges Spiel, aber ich freue mich darauf. Christian Hergenröther, Cheftrainer der Rutronik Stars Keltern

„Aber in dieser Liga ist jeder schlagbar, das hat man jetzt immer wieder gesehen. Es wird sicher ein schwieriges Spiel, aber ich freue mich darauf – nicht zuletzt, weil es auch mit Blick auf das Top4 erkenntnisreich sein wird.“ Denn seit Mittwochabend steht fest, dass die Lions auch der Halbfinalgegner der Rutronik Stars Keltern sein werden.

Sterne wollen den Spitzenreiter ärgern

Für den Kelterner Trainer ist die Partie nach den vielen schwankenden Leistungen auch eine Art Standortbestimmung. „Es wird interessant zu sehen, wo wir wirklich stehen. Unsere Saison verläuft ja alles andere als ruhig. Diese Geradlinigkeit, die wir im vergangenen Jahr hatten, haben die Lions in diesem Jahr.“

Nach der 49:66-Pleite beim TSV Wasserburg am vergangenen Sonntag gilt es für die Sterne, ein anderes Gesicht zu zeigen – auch wenn die Einsätze von Matea Tavic (Sprunggelenk) und Sanja Mandic (Knie) weiterhin fraglich sind. „Wir haben mehr als deutlich gemacht, dass wir uns voll reinhängen müssen und zeigen wollen, was wir können“, sagt Hergenröther. Den Spitzenreiter zu ärgern, sollte Anreiz genug sein.