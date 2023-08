Fahrer bleibt unverletzt

Auto fängt bei der Fahrt zum Häckselplatz in Kieselbronn plötzlich Feuer

Völlig ausgebrannt ist ein Auto beim Häckselplatz in Kieselbronn am Samstagmittag. Der Fahrer bemerkte das Feuer rechtzeitig und konnte sich in Sicherheit bringen.