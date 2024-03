Mögliche Standorte werden geprüft

Es gibt viele Gerüchte über die geplante Freiflächen-PV-Anlage in Knittlingen

Diskussionen und Kritik an mangelnder Transparenz: Die Pläne für Solaranlagen auf Freiflächen erhitzen die Gemüter in Knittlingen. Wie bewerten der Gemeinderat und der Bürgermeister die Lage und was ist bisher entschieden?