Knittlinger Sängerin Miss Kavila darf sich in SAT.1-Show beweisen

Zusammen mit ihrem besten Freund Alexander tritt Miss Kavila aus Knittlingen am Freitagabend bei „Die perfekte Minute“ auf und muss bei den Geschicklichkeitsspielen bestehen.

Seit dem 13 März läuft an Wochentagen jeweils um 19 Uhr die Game-Show „Die perfekte Minute“ auf SAT.1. Diesen Freitag, 24. März, wird die Knittlinger Unternehmerin und Sängerin Miss Kavila zusammen mit ihrem besten Freund Alexander aus Remseck versuchen, in den Geschicklichkeitsspielen zu bestehen, für die sie jeweils 60 Sekunden Zeit haben. Es ist ein Format, das Miss Kavila im Gespräch mit unserer Redaktion als „spannend und aufregend“ bezeichnet.

Immer wieder wird sie von Casting-Agenturen angesprochen, ob sie nicht Lust hätte, an Fernsehsendungen teilzunehmen. „Ich bekomme eine Mail geschickt und da stehen dann meistens mehrere Formate drin“, sagt sie; zuletzt eben auch „Die perfekte Minute“. Miss Kavila musste da nicht lange überlegen.

Das ist jetzt quasi ein Neustart. Miss Kavila, Teilnehmerin

„Ich dachte, das ist bestimmt cool und lustig, und deshalb habe ich mich sofort gemeldet.“ Was bei der Show auf sie zukommen würde, das war ihr allerdings lange nicht klar. „Die haben uns nur ein paar Sachen gesagt, die man sich so vorstellen könnte“, ansonsten sei es aber ein Blindflug gewesen – obwohl sie die Sendung selbst bereits kannte. „Es gab sie schon einmal vor vielen, vielen Jahren mit Prominenten“, erzählt sie. „Das ist jetzt quasi ein Neustart und wir sind beim Neustart dabei.“

Aufgezeichnet worden ist die Sendung bereits Ende Januar. Die beiden sind dafür nach Köln gefahren und haben am nächsten Tag gleich die Generalprobe absolviert. „Da wurde uns dann auch gesagt, was wo kommt, und wir durften schon ein bisschen reinschnuppern in die Atmosphäre.“ Unterstützt wurden sie dabei vom Team hinter den Kulissen.

Moderatorin Ulla Kock am Brink beruhigt Teilnehmer aus Knittlingen

„Das waren durch die Bank weg alles ganz tolle Leute“, versichert Miss Kavila. „Die Produktionsleitung ist auf uns zugekommen und hat uns total nett empfangen und versucht, unsere Aufregung so ein bisschen wegzunehmen.“ Und auch Moderatorin Ulla Kock am Brink habe sie zwischendurch aufgemuntert. „Sie ist immer wieder zu uns gekommen und hat gesagt, wir sollen nicht aufgeregt sein“, erinnert sich die Knittlinger Sängerin. „Das war richtig süß.“

Erfahrungen vor der Fernsehkamera hat Miss Kavila früher schon gesammelt, auch im Duo mit ihrem besten Freund Alexander. „Wir machen diese Sachen immer zu zweit, weil mein Mann dafür nicht zu haben ist“, verrät sie. Erst vergangenes Jahr haben sie bei „Doppelt kocht besser“ teilgenommen, ebenfalls eine SAT.1-Show. „Das hat uns auch sehr viel Freude gemacht.“ Und ein anderes Format steht bereits in den Startlöchern: „Shopping Queen“. Anfragen dafür hat es schon gegeben, „aber das hat bisher noch nicht hingehauen.“

Am Freitag werden sie erst mal mit Freunden und Familie „ein kleines Mini-Public-Viewing“ veranstalten. Sie selbst ist bereits auf die Ausstrahlung gespannt. Die Sendung im Fernsehen zu sehen „ist dann doch noch mal anders, wie wenn man selbst dort ist“, sagt sie.

Niemand weiß bislang, was sie in der Sendung genau machen musste und ob sie am Ende etwas gewonnen hat. Die Verträge mit der Produktion haben es ihr untersagt, das vor Ausstrahlung zu verraten. „Das macht es für die anderen aber umso spannender.“