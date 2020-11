100 neue Pflegeplätze bis Sommer 2022

Arbeiten am Neubau des Seniorenzentrums in Stein sollen noch vor Weihnachten beginnen

Unter anderem 30 Wohungen für das betreute Wohnen sind für das neue Seniorenzentrum in Stein geplant. In den vergangenen Monaten wurde es aber etwas ruhiger um das Vorhaben. Doch bald sollen die Bagger in der Wilhelmstraße rollen.