Verletzte Person: Unbekannter verursacht Unfall in Königsbach

Ein Lastwagenfahrer hat am Mittwoch einen Unfall in Königsbach-Stein verursacht. Dabei verletzte sich ein Rollerfahrer, teilte die Polizei mit.

Der 65-jährige Rollerfahrer fuhr gegen 9.30 Uhr auf dem Allmendring in Königsbach. Dort wollte er in die Singener Straße einbiegen. Zeitgleich fuhr ein am rechten Fahrbahnrand parkender Lastwagen unvermittelt los. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Rollerfahrer aus. Dabei stürzte er zu Boden und verletzte sich.

Geschätzter Sachschaden von 500 Euro

Bei dem Roller entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer des Lastwagens.