Preisgekrönte Veröffentlichungen

Heimatforscherin plant Publikation über Lokalgeschichte von Königsbach-Stein

Susanne Kaiser-Asoronye ist seit kurzem die neue Vorsitzende des Heimatvereins Kraichgau. In Königsbach-Stein will sie zum 50. Geburtstag der Gemeinde eine Publikation an den Start bringen.