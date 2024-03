Kind auf Tretroller in Königsbach-Stein von Auto gestreift und verletzt

Ein vierjähriger Junge ist bei einem Unfall am Sonntag gegen 15 Uhr in Königsbach verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war das Kind in Begleitung seiner Eltern in der Durlacher Straße unterwegs.

Die Familie wollte die Durlacher Straße demnach am Fußgängerüberweg Durlacher Straße/Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof überqueren. Der Junge befand sich laut Polizei mit seinem Tretroller bereits auf dem Zebrastreifen, als ihn ein aus Richtung Wilferdingen kommender 59-Jahre alter Autofahrer übersah.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Ermittler kam es zu einem Kontakt zwischen dem Pkw und dem Tretroller, wodurch das Kind stürzte und sich hierbei verletzte.

Rettungsdienst bringt verletzten Jungen in Klinik

Der Junge wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen.