Königsbach-Stein: Lastwagen kippt um und in Hausfassade

Zu einem kuriosen Unfall kam es am Montagmorgen in Königsbach-Stein. Ein Lkw kippte zur Seite und touchierte dabei auch die Gebäude von Anwohnern.

Eine böse Überraschung erlebten am Montag die Anwohner eines Hauses in Königsbach-Stein. Ein Lkw lag plötzlich gekippt auf ihrem Grundstück und hatte dabei eine Gartenmauer touchiert. Die Ladung hatte derweil Tuchfühlung mit einer weiteren Hausfassade aufgenommen. Der Lastwagen lag zudem quer auf der Georgstraße in Stein und blockierte diese. Die Polizei sperrte die Straße schließlich auch offiziell bis zur Bergung.

Grund für kippenden Lastwagen ist noch unklar

Wie es genau zu dem Unfall kam, das war am Montag nach Polizeiangaben noch unklar. Spekulieren wolle man nicht. Dass ein Lastwagen kippt, könne viele Gründe haben, von falscher Bedienung bis hin zu Überladung. Das müsse nun genauer untersucht werden.

Klar ist nur, dass der Lastwagen wegen einer nahen Baustelle mit einer Mulde voller Erde beladen wurde. Kurz vor 8.15 Uhr kippte der Lkw dann auf die rechte Seite und knallte dort auf die Straße und an die beiden Mauern. Die Polizei schätzt den Schaden an den Gebäuden auf „mehrere 1.000 Euro“, zum Schaden am Lastwagen konnte man vor der Bergung keine Angaben machen.

Lkw-Fahrer musste aus dem Führerhaus klettern

Der Fahrer des Lkws fand sich entsprechend plötzlich in Schräglage wieder und musste aus dem Führerhaus klettern. Die Feuerwehr holte ihn schließlich von dort mit einer Leiter herunter. Laut Polizeiangaben wurde er leicht verletzt zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Spezialfirma sollte im weiteren Verlauf den Lastwagen wieder aufrichten und bergen, um den Verkehr an der Kreuzung Georgstraße/Wilhelmstraße wieder zu gewährleisten.