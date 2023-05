Einsatz mit Drehleiter

Einsatz von Feuerwehr und Polizei: Brand in Vereinsheim in Zaisersweiher

In einem Vereinsheim in der Jahnstraße in Zaisersweiher ist es am Samstagabend zu einem Brand gekommen. Noch kann die Polizei Pforzheim noch keine näheren Angaben zum Sachverhalt machen.