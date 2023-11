Auto brennt auf Parkplatz in Rheinstetten-Forchheim

Es ist der zweite Fahrzeugbrand innerhalb von zwei Tagen – am Mittwoch hatte ganz in der Nähe ein Wohnmobil in Flammen gestanden. Laut Polizei gibt es Hinweise auf Brandstiftung.

Nachdem erst am Mittwoch ein Wohnmobil in der Friedrichstraße gebrannt hatte, stand am Donnerstagnachmittag in Rheinstetten-Forchheim erneut ein Fahrzeug in Flammen.

Wie die Feuerwehr auf Nachfrage mitteilte, stand es auf dem Parkplatz in der Vogesenstraße bei der Schwarzwaldschule – in Sichtweite des Straßenabschnitts, wo das Wohnmobil geparkt hatte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, hatte die Hausmeisterin der Schule laut Feuerwehrsprecher Maximilian Neu bereits mit weiteren Ersthelfern versucht, die Flammen mit Feuerlöschern einzudämmen.

Gibt es einen Zusammenhang mit dem Wohnmobilbrand?

Die Feuerwehr, die mit zehn Kräften und zwei Fahrzeugen vor Ort war, erledigte den Rest. Der Einsatz sei rasch abgearbeitet gewesen, so Neu.

Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden von geschätzt 10.000 Euro. Es gebe Hinweise auf Brandstiftung.

Ein Zusammenhang mit dem Wohnmobilbrand am Vortag werde in Betracht gezogen. Das Auto wurde sichergestellt, die Kriminalpolizei nehme die Ermittlungen auf.

Die Hausmeisterin, die versucht hatte, das Auto zu löschen, wurde laut Polizei am Donnerstagnachmittag vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, um eine Rauchgasvergiftung auszuschließen.