Eine Bewerberin und zwei Bewerber wollen Nachfolger von Bürgermeister Andreas Felche werden und stellen sich am Sonntag zur Wahl. 4.960 Bürgerinnen und Bürger sind wahlberechtigt.

Drei Kandidaten treten an

Am Sonntag haben 4.960 Maulbronner Bürgerinnen und Bürger die Wahl, wem sie die Geschicke ihrer Stadt für die nächsten acht Jahre anvertrauen wollen.

Zwei Bewerber und eine Bewerberin treten an, um Amtsinhaber Andreas Felchle abzulösen, der nach 31 Jahren an der Verwaltungsspitze zur Jahresmitte in Ruhestand geht.

Die BNN tickern live ab 18 Uhr.