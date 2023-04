Wer wird Bürgermeister von Maulbronn? Drei Kandidaten stellen sich zur Wahl. Alle Ergebnisse des ersten Wahlgangs am Sonntag gibt es ab 19.30 Uhr hier.

Wer macht das Rennen bei der Bürgermeisterwahl in Maulbronn? Amtsinhaber Andreas Felchle (CDU) tritt Mitte des Jahres nach 31 Jahren an der Verwaltungsspitze in den Ruhestand.

Zur Wahl stehen drei Kandidatinnen und Kandidaten, die sich um das Amts des Bürgermeisters bewerben. Damit es im ersten Wahlgang bereits eine Entscheidung gibt, muss einer der Kandidaten mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen erhalten.

Ist dies nicht der Fall, findet am 23. April eine Neuwahl statt. Zu diesem zweiten Wahlgang können auch neue Kandidaten antreten. Für einen Sieg ist dann eine einfache Mehrheit ausreichend.

Zur Wahl stellen sich eine Frau und zwei Männer:

Aaron Treut, Ingenieur und Ortsvorsteher in Ruit

Johanna Bächle, Leiterin des Amtes für Bildung und Kultur in Mühlacker

Holger Poppeck, Abteilungsleiter in der Bäderverwaltung der Stadtwerke Bretten

