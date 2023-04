Bei einem Unfall zwischen Lienzingen und Mühlacker am Donnerstagnachmittag wurde eine Person verletzt.

Auf der L 113 zwischen Lienzingen und Mühlacker hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Rad ereignet, so die Polizei in einer ersten Meldung.

Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt. Der Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Ortskundige sollten den Bereich um die Unfallstelle umfahren.

Dieser Beitrag wird aktualisiert.

(Stand: 27. April, 14.50 Uhr)