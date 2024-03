Zwei Verletzte bei Unfall in Mühlacker: Polizei sucht Zeugen

Zwei Verletzte und ein Schaden in Höhe von etwa 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag gegen 16.10 Uhr auf der B10 zwischen Illingen und Mühlacker ereignet hat.

Ein 39-jähriger Autofahrer wollte laut Polizei von der Straße In den Waldäckern auf die B10 in Richtung Illingen einbiegen. Dabei stieß er mit dem Wagen eines 57-Jährigen zusammen, der auf der B10 in Richtung Mühlacker unterwegs war. Laut Polizei hatte der 57-Jährige das Rotlicht missachtet.

Polizei Mühlacker sucht Zeugen

Während er unverletzt blieb, erlitt seine 48-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Fahrer des anderen Wagens wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die B10 in Richtung Mühlacker war bis gegen 18 Uhr gesperrt.

Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer 07042/9693-0 in Verbindung zu setzen