Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Dienstagmittag in Mühlacker gekommen. Nach Informationen der Polizei befuhr gegen 13.30 Uhr ein 82-jähriger VW-Fahrer die Schulstraße in Richtung Hofstraße. Am Kreuzungsbereich zur Reichmannstraße kam der Autofahrer aus derzeit unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab.

Hier fuhr er zunächst gegen Verkehrszeichen und im weiteren Verlauf gegen eine auf dem Gehweg stehende 31-jährige Frau mit ihrem Kind.

Frau und Kind kommen schwer verletzt ins Krankenhaus

Die 31-Jährige wurde bei diesem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das ebenfalls schwer verletzte Kleinkind musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.