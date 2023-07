Vom 14. Juli bis zum 13. August findet zum dritten Mal der Kultursommer der Region Nordschwarzwald statt. Beim Aufbau des Schaufloßes der Neuenbürger Festgemeinschaft Flößerfest am vergangenen Samstag rührten Organisatoren und Förderer der Veranstaltung die Werbetrommel für das bunte und vielseitige Programm mit über 100 Veranstaltungen, die 30 Tage lang in der Region zwischen Alpirsbach im Westen bis nach Knittlingen im Norden stattfinden werden.

Über 100 Veranstaltungen zwischen Mitte Juli und Mitte August

Mit dabei waren der Vorsitzende des Regionalverbands Nordschwarzwald Klaus Mack (MdB), Verbandsdirektor Sascha Klein, Projektleiterin des Kultursommers Monika Schweickert, Enzkreislandrat Bastian Rosenau (parteilos), Neuenbürgs Bürgermeister Fabian Bader (parteilos), die Flößer Martin Spreng, Paul Westerkamp, Thomas Mönch und Jörg Gengenbach für das Flößerfest und Schlossherrin Jaqueline Maltzahn für das Schloss Neuenbürg.

Eröffnung ist auf dem Calwer Marktplatz

Floßknecht Pascal Hauns schipperte die illustre Gesellschaft gruppenweise im Kanu hinüber zum Schaufloß, wo sich alle zum Pressefoto aufstellten. Die Eröffnungsveranstaltung für den Kultursommer findet am Freitag, 14. Juli, von 17 Uhr an auf dem oberen Calwer Marktplatz statt.

In diesem Jahr wurde das Calwer Stadtzentrum für die Auftaktveranstaltung gewählt, weil es dort seit Ende März mit der Kultur-Apotheke einen neuen Kulturort gibt, der vom Verein Stadt-Land-Kultur und dem Regionentheater aus dem schwarzen Wald getragen wird. Hier ist zum Auftakt die Ausstellung „Generations“ zu sehen, mit Arbeiten namhafter Künstlerinnen und Künstler der Region.

Darüber hinaus stellen sich bei der offiziellen Eröffnung Künstler der Sparten Musik und darstellende Kunst mit Kurzpräsentationen vor. So Libor Sima (Saxofon/Fagott) und dessen Tochter Loreen (Kontrabass) mit einer Uraufführung. Weiter das Duo Christian Roch (irischer Dudelsack) und Ulrich Dörsch (Gitarre) vom Pforzheimer Folkclub Prisma mit virtuoser traditioneller Folkmusik. Auch das Regionentheater aus dem schwarzen Wald will die Zuschauer mit Häppchen aus seinem Repertoire in den Bann ziehen.

Durch das Programm führt Raphael Mürle mit seinem Co-Moderator Oskar Schneider. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung spielt die überregional bekannte Band „Ambience“ auf. Während des Kultursommers sind viele Veranstaltungen auch in besonderer Kulisse zu erleben.

Tradition der Flößer lebt wieder auf

So lebt die Tradition der Flößer auf der Enz beim Flößerfest wieder auf, das in Neuenbürg am 29. und 30. Juli mit viel Musik ein ganzes Wochenende lang gefeiert wird. Es gibt Klosterkonzerte in Maulbronn und Alpirsbach, das Rossini-Opernfestival in Bad Wildbad lädt zum Besuch und der Klostersommer Calw wartet mit Top Acts, wie Nena, Wanda oder Hubert von Goisern in malerischer Kulisse auf. Das WerkStadtFestival setzt mit den Grün-Tönen, dem Südwestdeutschen Kammerorchester mit Sebastian Studnitzky sowie dem internationalen Straßentheaterfestival mit Figuren besondere Kulturakzente in Pforzheim.

Ebenso das Sommersprossenfestival des Kulturhauses Osterfeld, bei dem unter anderem Konstantin Wecker ein Klimakonzert geben wird. Der Gerbersauer Lesesommer in Calw lässt Erinnerungen an Hermann Hesse wach werden. Und beim Sängerwettstreit „Hear My Voice“ in der Burgruine Löffelstelz in Mühlacker, dürfen die Zuhörerinnen und Zuhörer als Jury ihr Votum über das Gehörte abgeben.

Auch das Schloss Neuenbürg wird zur Kulisse für Musik und Theater und in Straubenhardt sorgen das Happiness-Festival sowie Matthias Hautsch mit Ira’s World für musikalische Highlights.

Ein Themenabend im Gasometer in Pforzheim wartet mit einer Lesung von Ralf Nürnberger im Asisi-Panorama Pergamon auf. Aber auch offene Ateliers und ein Kunstweg in Freudenstadt-Grüntal sowie vieles andere mehr erwarten die Besucher des Kultursommers, der am 13. August in Freudenstadt endet. Im Rahmen des sommerlichen Kurgarten-Programms wird die Coverband „Voice“ dann den Schlusspunkt beim dritten Kultursommer setzen.