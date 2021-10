2.068 Wähler der insgesamt 2.141 abgegebenen Stimmen gaben Sabine Wagner, derzeit noch Ortsvorsteherin im Pforzheimer Stadtteil Huchenfeld, ihre Stimme. Die Wahlbeteiligung lag bei 49,92 Prozent.

Sabine Wagner hatte sich am ersten möglichen Bewerbungstag einen Tag nach der Ausschreibung der Bürgermeisterstelle beworben. Sie hat sich durch den Besuch von Veranstaltungen in Neuhausen und den Ortsteilen bekannt gemacht und ihren Wahlprospekt selbst ausgetragen. Einen Tag vor der Wahl am Samstag war sie noch mit ihrer Familie beim Bauernmarkt im Pfarrgarten in Neuhausen.

Um 20.05 Uhr gab Neuhausens Bürgermeister Oliver Korz, der nach 24 Jahren Amtszeit nicht mehr kandidiert hatte, das Wahlergebnis in der Monbachhalle bekannt. Dazu hatten sich etwa hundert Bürger eingefunden.

Neuhausens Bürgermeister Korz übergibt Sabine Wagner symbolisch den Rathausschlüssel

Erster Gratulant war Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch. Später gratulierte Neuhausens Bürgermeister Oliver Korz und überreichte neben einem Blumenstrauß symbolisch auch den Rathausschlüssel. Der werde, so erklärte er der neuen Bürgermeisterin, in der Faschingsgemeinde Neuhausen beim Rathaussturm von den Narren beim Sturm aufs Rathaus übergeben.

Die 34-jährige neue Bürgermeisterin von Neuhausen war mit ihrem Mann Martin Wagner, Diplom-Betriebswirt und Banker, und ihrer fünfjährigen Tochter Emilia in die Monbachhalle gekommen. Sie wohnt in Remchingen und ist promovierte Diplom-Verwaltungswirtin.

Auf Samuel Speitelsbach, der sich auch im benachbarten Bad Liebenzell beworben hatte, wo am gleichen Tag gewählt wurde, entfielen 35 Stimmen. Die meisten Stimmen, nämlich 2.068, was 97,45 Prozent entspricht, bekam Sabine Wagner.

Einsetzung der neuen Bürgermeisterin in Neuhausen kurz vor Weihnachten

Die Amtszeit von Oliver Korz als Bürgermeister endet am 15. Dezember. So dürfte kurz vor Weihnachten die Einsetzung der neuen Bürgermeisterin Sabine Wagner in Neuhausen stattfinden. Mit dieser Wahl muss in Huchenfeld ein neuer Ortsvorsteher oder eine neue Ortsvorsteherin gewählt werden. Noch-Bürgermeister Oliver Korz hat bereits seinen Ruhestand beim Landratsamt beantragt.

In der Monbachhalle wurde der neuen Bürgermeisterin Sabine Wagner von vielen Besuchern gratuliert – aufgrund von Corona allerdings ohne Händeschütteln. Aus Huchenfeld, wo sie derzeit noch Ortsvorsteherin ist, gratulierten die stellvertretenden Bürgermeister Bernd Heintz und Wolfgang Reiß. Aus Büchenbronn war Ortsvorsitzender Bernhard Schuler gekommen. Aus der Nachbargemeinde Tiefenbronn gab es Glückwünsche von Bürgermeister Frank Spottek.

„Ein supertolles Wahlergebnis“, lobte Noch-Bürgermeister Oliver Korz bei der Bekanntgabe des Ergebnisses. „Sie bleibt Ihnen noch drei Monate erhalten“, sagte er mit Blick auf Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch.

Reaktionen auf Wahlsieg von Sabine Wagner in Neuhausen

„Ich bin immer noch total überwältigt“, waren die ersten Worte nach Bekanntgabe des Ergebnisses von Sabine Wagner. Sie dankte ihrer Familie und vielen aus der Gemeinde „für die tolle Unterstützung“.

„Ich würde mich freuen, wenn wir so weitermachen, wie wir es in den vergangenen drei Monaten begonnen haben und in der Gemeinde erfolgreich zusammenarbeiten“, betonte sie auch im Rückblick auf den Wahlkampf. Der erste Schritt sei, nicht da stehen zu bleiben, wo die Gemeinde heute stehe. „Ich freue mich auf die bevorstehende Zeit und lade Sie ein, sich einzubringen in die kommenden Herausforderungen und Projekte“, betonte die neue Bürgermeisterin.

Weil Neuhausens Gemeindeoberhaupt noch keine Amtskette hat, bekam Sabine Wagner eine Amtskette aus Eichenholz vom Fraktionssprecher der Freien Wähler in Neuhausen, Reinhold Auer.