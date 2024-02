In Neulingen ist ein trächtiges Reh von einem Hund gerissen worden

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Jagdpächter Dieter Maier in Bauschlott, Telefon (0151)18564722, oder Bernd Haag in Göbrichen, Telefon (0179)7759832, zu machen. Die Angaben können selbstverständlich vertraulich behandelt werden. Zunächst wollen es sich die Jäger vorbehalten, eine polizeiliche Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten.