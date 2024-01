Unfälle wegen Glätte: Zwei Autos überschlagen sich im Enzkreis

Sechs Unfälle wegen Glätte haben sich in der Nacht auf Samstag im nördlichen Enzkreis ereignet. Ein Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Zu sechs Unfällen wegen glatter Straßen ist es in der Nacht auf Samstag im nördlichen Enzkreis gekommen. Zwei Autos kamen von der Straße ab und überschlugen sich, teilte die Polizei mit. Vier Personen wurden leicht verletzt.

Ein Fahrer überschlug sich gegen 22.30 Uhr, nachdem der Fahrer in einer Linkskurve ins Rutschen geraten war. Das Auto erlitt offenbar einen Totalschaden. Der 35-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er war auf der L611 von Königsbach-Stein in Richtung Göbrichen unterwegs gewesen.

Ein 54-Jähriger rutsche kurz nach Mitternacht wegen Glatteis mit seinem Fahrzeug in den Grünstreifen. Nach Angaben der Polizei überschlug sich auch sein Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Er konnte sein Auto leicht verletzt selbstständig verlassen.

Ein weiterer Unfall ereignete sich um 00.20 Uhr. Ein Lkw hielt an, auf der B294 von Bauschlott Richtung Bretten kam ein Auto von der Straße ab. Ein Lkw-Fahrer hielt an der Unfallstelle an, um dem Fahrer zu helfen.

Fahrerin verliert auf B294 Kontrolle über Fahrzeug und prallt gegen Lkw

Diese Unfallstelle erkannte eine 39-jährige Fahrerin wohl zu spät. Sie verlor die Kontrolle, ihr Fahrzeug drehte sich und prallte gegen den Lkw, teilte die Polizei mit. Die 39-Jährige und ihr Beifahrer verletzten sich leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Strecke musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 8.000 Euro.

Weitere Unfälle passierten in Neulingen-Göbrichen, Eisingen und Königsbach-Stein. Hier entstand jeweils nur ein geringer Sachschaden.