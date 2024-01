Männlicher Luchs auf der A8 bei Remchingen im Enzkreis überfahren

Die Jagd in der Dämmerung wurde dem Luchs B962 zum Verhängnis. Die Wildkatze ist im Enzkreis auf der Autobahn tot aufgefunden worden. Ihre Zahl in Baden-Württemberg ist niedrig.

Ein männlicher Luchs ist auf der A8 bei Remchingen im Enzkreis überfahren worden. Das Tier mit dem Namen B962 war im vergangenen Jahr im Schweizer Jura geboren und im November und Dezember in eine Fotofalle in Baden-Baden getappt, teilte das Landratsamt Enzkreis mit.

Der Luchs wurde am Donnerstagabend vergangener Woche auf der Autobahn in der Nähe der Klosterwegbrücke auf Gemarkung Remchingen überfahren.

Luchs B962 wird anhand seiner Fellzeichnung identifiziert

In Baden-Württemberg war er erstmals im Oktober des vergangenen Jahres bei Häusern im Landkreis Waldshut nachgewiesen. Der Luchskuder wurde von der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt FVA in Freiburg untersucht.

Anhand der individuellen Fellzeichnung eines jeden Tieres kann – ähnlich wie beim menschlichen Fingerabdruck – festgestellt werden, um welches Tier genau es sich handelt.

Wildtierbeauftragter bedauert Tod des Luchses

Enzkreis-Wildtierbeauftragter Bernhard Brenneis, der nach dem Unfall zunächst zurate gezogen worden war, bedauert den Tod des Tieres sehr.

Erst im Dezember war das in einem Gehege geborene Luchsweibchen Finja im Nordschwarzwald in Gernsbach im Bereich des männlichen Luchses Toni ausgewildert worden. „Die zweieinhalbjährige Karpatenluchskatze soll wertvolle Gene in die Luchsvorkommen in Baden-Württemberg, der Schweiz und Rheinland-Pfalz einbringen“, erklärt Brenneis.

Als größte wild lebende Katzenart war der Luchs vor mehr als 200 Jahren in Europa weit verbreitet. Aber als Räuber von Nutztieren wurde er gezielt verfolgt. Zudem hat der Verlust versteckreicher Lebensräume dazu beigetragen, dass er aus unseren Wäldern verschwunden ist.

Dank Wiederansiedlungsprojekten lebt er heute wieder in wenigen bewaldeten Bergregionen in Europa. „Weitere Ansiedlungen – auch in Deutschland – sind geplant und sollen diese Vorkommen stärker miteinander vernetzen“, so Wildtierexperte Brenneis.

Luchse jagen vor allem in der Dämmerung und nachts, was dem jetzt getöteten Wildtier nun zum Verhängnis wurde. Aktuell sind sechs Luchse in Baden-Württemberg bestätigt, einschließlich der mit einem Sendehalsband ausgestatteten Finja.