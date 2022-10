Anfang August wurde der Verkehr in Fahrtrichtung Karlsruhe umgelegt. Seither laufen weitere vorbereitende Arbeiten, um auch den Verkehr in Fahrtrichtung Stuttgart auf die neuen Fahrbahnen umlegen zu können. Sobald das passiert ist, starten am „Karlsruher Hang“ die Arbeiten für den endgültigen Zustand der A8.

Hierzu zählen unter anderem die Absenkung der Gradiente, also der Straßenverlauf der Steigung, und der Bau der Lärmschutzeinhausung. Darüber hinaus wurde der Wall bei Niefern zum Teil aufgeschüttet. Derzeit wird auch die Grünbrücke „Hagenschieß“ gebaut.