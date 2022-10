Mutmaßlicher Hotspot in Niefern

Tierschützerin aus Öschelbronn kämpft gegen das Leid wild lebender Katzen

Tierschützerin Tina Katz aus Öschelbronn kümmert sich um verwilderte Katzen. Diese kommen erst in der Dämmerung aus ihren Verstecken, daher wird das Problem meist verkannt. Dabei gibt es mehrere Hotspots in der Gemeinde – einen sogar mitten in Niefern.