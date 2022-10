Rückgewinnung statt Verbrennung

Recyclingfirma PreZero im Enzkreis: Neues Interesse an krisensicheren Wertstoffen aus Müll

Mit 220.000 Müllsäcken pro Tag haben die Einwohner der Region einen großen Anteil an der Rückgewinnung von Rohstoffen. Die IHK hat bei PreZero in Ölbronn erkundet, was das für die Wirtschaft bringt.