Vorfahrt missachtet: Frau nach Autounfall in Ötisheim schwer verletzt

Am Samstagmittag hat sich in Ötisheim ein Unfall ereignet, bei dem eine Autofahrerin schwer verletzt wurde.

Eine 75-jährige Frau war am Samstagmittag mit ihrem Auto auf der Max-Eyth-Straße in Ötisheim unterwegs, als sie an der Kreuzung Richtung Mühlacker abbiegen wollte. Wie die Polizei Pforzheim berichtet, fuhr ein 32-jähriger Autofahrer aus Richtung Mühlacker auf die Kreuzung zu, der laut Polizei zu schnell unterwegs gewesen sei.

Die Frau missachtete die Vorfahrt des Mannes, daraufhin kollidierten die Fahrzeuge. Das Auto des Mannes sei, so die Polizei, hundert Meter weit geflogen und dann im Acker gelandet. Verletzt wurde der Mann nicht. Die 75-Jährige hingegen musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Über den Sachschaden konnte die Polizei noch keine Auskunft geben.