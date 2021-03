Entwarnung nach Amokalarm an Bergschule in Remchingen-Singen

Aufregung an der Bergschule in Singen. Nach einem Amokalarm hat die Polizei das Schulgebäude abgeriegelt und durchsucht. Nach rund anderthalb Stunden stand fest: Es war ein Fehlalarm. Die Ursache ist noch ungeklärt.

30 Polizeibeamte mit Spezialausstattung waren vor Ort und suchen nach der Ursache des Amokalarms, sagt Polizeipressesprecher Dirk Wagner auf Nachfrage dieser Redaktion. Der Alarm ging gegen 14.20 Uhr über eine Sicherheitsfirma bei der Polizei ein. Die Einsatzkräfte aus Revieren der umliegenden Gemeinden rückten aus, sperrten sowohl die Straßen ringsum als auch die Bergschule ab und durchsuchten das Gebäude. 30 Schüler der Ganztagesbetreuung befanden sich zu dem Zeitpunkt noch in der Schule - in ihren Klassenzimmern, wie das in dieser Situation üblich ist, teilt die Polizei mit.

Während des Einsatzes rief die Polizei über Facebook und Twitter die Bevölkerung dazu auf, die Gegend rund um die Bergschule zu meiden.

Technischer Defekt könnte Ursache sein

Um 15.50 Uhr gab die Polizei Entwarnung: kein Amoklauf. „Ob jemand den Alarmknopf gedrückt hat oder ob es sich um einen technischen Defekt handelte, muss noch geklärt werden“, so Pressesprecher Wagner.

Die Einsatzkräfte rückten nach 16 Uhr nach und nach ab. Vor Ort waren auch Betreuungskräfte und der Notarzt. Sie kümmerten sich um die Kinder, die den Schreck aber wohl gut verkraftet haben.

Auch der Remchinger Bürgermeister Luca Wilhelm Prayon war erleichtert, dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat. Er stand während des Einsatzes im Kontakt zur Rektorin der Bergschule sowie zu Bauamtsleiter Markus Becker und dessen Stellvertreter Benjamin Jöst, die vor Ort waren. Es sei zwar nichts Ernstes gewesen, dennoch sei die Anspannung belastend für Kinder, Eltern und alle Beteiligten, so der Rathauschef. Die Technik der Alarmanlage müsse nun überprüft werden. Einen Fehlalarm gab es an der Bergschule und am Gymnasium in Singen vor einigen Jahren schon einmal: In einem Fall hatte es sich um einen technischen Defekt gehandelt und im anderen hatte ein Lehrer aus Versehen den Alarm ausgelöst.