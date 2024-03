Mann begrapscht zwei Mädchen am Bahnhof in Remchingen

Zwei Mädchen hat ein 39-Jähriger am Sonntagabend an einer Haltestelle in Remchingen belästigt. Die Polizei konnte ihn fassen und sucht nun nach einem seiner Opfer.

Ein Mann hat zwei Mädchen am Sonntagabend an einer Haltestelle in Remchingen belästigt und unsittlich berührt. Die Polizei teilte mit, dass eine Jugendliche am Bahnhof in Wilferdingen-Singen wartete, als der 39-jährige Tatverdächtige gegen 18.20 Uhr auf das Mädchen zuging und versuchte sie zu begrapschen.

Das Mädchen konnte sich aus der Situation entfernen und bei ebenfalls wartenden Passanten Schutz suchen. Anschließend sprach der Täter ein anderes Mädchen, vermutlich im Alter zwischen 14 und 15 Jahren, an und berührte sie unsittlich. Dieses bislang unbekannte Mädchen fuhr daraufhin mit der Bahn in Richtung Pforzheim.

Die Polizei sucht nun nach dem zweiten Opfer des übergriffigen Mannes

Beamten des Polizeireviers Neuenbürg gelang es, den 39-Jährigen vorläufig festzunehmen, es erwartet ihn nun eine Strafanzeige. Die Kriminalpolizei Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber sowie insbesondere das noch unbekannte Mädchen beziehungsweise ihre Eltern, sich unter (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.