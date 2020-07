Nach Attacke auf Polizei

Mutmaßlicher Corona-Spucker von Remchingen muss vor Gericht

Erst war es nur ein Familienstreit, dann soll ein Remchinger in Richtung eines Polizisten gespuckt haben. In der Folge mussten sich gleich acht Polizisten der Neuenbürger Wache in Quarantäne begeben. Was die Polizei berichtet - und was an Strafen droht.